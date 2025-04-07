Каким будет прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 8 апреля 2025 года, и какие неприятные сюрпризы готовит природа.

Синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Киеве и области на вторник, 8 апреля 2025 года, и предупредили об опасности, пишет Politeka.

Если ночью существенных осадков в регионе не ожидается, то днем ​​все же пройдет небольшой мокрый снег. Кроме того, на дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными.

Ветер, как предполагает прогноз погоды на 8 апреля, в Киеве и области северо-западный, достаточно сильный, до 7-12 метров в секунду, из-за чего будет еще холоднее, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометцентра, ночью по Киевской области прогноз погоды обещает заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов мороза, из-за этого объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. В столице заморозки немного слабее – до -2 градусов мороза в ночные часы.

При этом днем ​​температура воздуха также не обрадует жителей – в столице – максимум +1+3 тепла, а в регионе до +1+4 градусов тепла.

Эксперты Укргидрометцентра отмечают, что такие метеорологические условия могут привести к поражению раннецветущих растений, в частности, деревьев, а также усложнить работу энергетиков, коммунальщиков и строителей.

При этом в среду будет наблюдаться подобная картина: температура останется на том же уровне, снова морозы в ночные часы, а также в течение суток ожидаются снег и мокрый снег.

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