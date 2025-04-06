Подорожание продуктов в Киеве отразилось на стоимости традиционной праздничной корзины, сообщает Politeka.

Как рассказал директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин для УНН, ситуация отразилось на яйцах, пасхе и мясных изделиях. Он добавляет, что цены могут оставаться на высоком уровне до завершения праздников.

По данным аналитиков, подорожание продуктов в Киеве повлияло на стоимость пасхальной корзины, которая в 2025 году выросла на 19%, достигнув 1113 гривен. Для тех, кто выбирает бюджетный вариант, включающий кулич, яйца, соль, хрен и свечу, расходы составят около 426 – на 33% больше, чем в прошлом. Добавление мясных изделий и овощей значительно увеличивает итоговую сумму.

Больше увеличилась стоимость яиц – за последний месяц на 9% и сейчас они стоят 76,4 гривен за десяток. В годовом исчислении их цена выросла почти на 30%. Высокий спрос на эту продукцию сохранится до Пасхи, после чего эксперты прогнозируют понижение на 20-25%.

Традиционный кулич также существенно прибавил в цене. Выпекание 3-4 штук по классическому рецепту обойдется в 318, что на 38,6% больше, чем в 2024 году. Сливочное масло выросло на 71%, молоко - на 31%, а яйца - на 61%. Среди мясных изделий больше придется заплатить за свиную ошейку – 275 грн/кг, что на 20% больше, чем в прошлом году. В то же время сало остается стабильным – около 239 за килограмм.

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