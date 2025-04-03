За последние шесть месяцев аренда квартир в Киеве изменилась в цене, сообщает Politeka.net.
Аналитики отмечают, что в разных районах столицы цены варьируются.
Разница между самым дешевым и дорогим вариантом составляет 22 378 гривен – фактически плата еще одной квартиры в среднеценовом сегменте.
Самая низкая стоимость аренды квартир в Киеве зафиксирована в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн в месяц. Несколько дороже обойдется арендная плата в следующих районах:
- Днепровский, Святошинский – 14 000
- Дарницкий – 16 000
- Оболонский – 17 000
- Голосеевский – 18 000
- Подольский – 21 150
Самое дорогое жилье традиционно в Печерском районе, где средняя плата составляет 33 378 грн . Также высокие цены в:
- Шевченковском – 30 500
- Соломенском – 25 000
Относительно 1-комнатных наиболее распространенная плата – 20 000 гривен (13,3% объявлений). Популярны также варианты за 14 000 и 18 000 – по 11,1% объявлений.
2-комнатные в столице чаще всего сдают по 10 000 или 17 000. Такие ценовые предложения занимают 10,4% рынка.
3-комнатные наиболее распространены по 30 400 – такие объявления составляют 12,5% от общего количества. Также популярна стоимость 17 600, что встречается в 10% случаев.
В то же время, на вторичном рынке недвижимости столицы за последние 6 месяцев наблюдается существенный рост стоимости. Стоимость квадратного метра выросла на 8,69%, что эквивалентно почти 5 000.
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