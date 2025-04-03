В целом, по данным аналитиков, стоимость аренды квартир в Киеве значительно изменилась и может несколько обрадовать украинцев.

За последние шесть месяцев аренда квартир в Киеве изменилась в цене, сообщает Politeka.net.

Аналитики отмечают, что в разных районах столицы цены варьируются.

Разница между самым дешевым и дорогим вариантом составляет 22 378 гривен – фактически плата еще одной квартиры в среднеценовом сегменте.

Самая низкая стоимость аренды квартир в Киеве зафиксирована в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн в месяц. Несколько дороже обойдется арендная плата в следующих районах:

Днепровский, Святошинский – 14 000

– Дарницкий – 16 000

– Оболонский – 17 000

– Голосеевский – 18 000

– Подольский – 21 150

Самое дорогое жилье традиционно в Печерском районе, где средняя плата составляет 33 378 грн . Также высокие цены в:

Шевченковском – 30 500

– Соломенском – 25 000

Относительно 1-комнатных наиболее распространенная плата – 20 000 гривен (13,3% объявлений). Популярны также варианты за 14 000 и 18 000 – по 11,1% объявлений.

2-комнатные в столице чаще всего сдают по 10 000 или 17 000. Такие ценовые предложения занимают 10,4% рынка.

3-комнатные наиболее распространены по 30 400 – такие объявления составляют 12,5% от общего количества. Также популярна стоимость 17 600, что встречается в 10% случаев.

В то же время, на вторичном рынке недвижимости столицы за последние 6 месяцев наблюдается существенный рост стоимости. Стоимость квадратного метра выросла на 8,69%, что эквивалентно почти 5 000.

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