Больше всего возможного повышения цен пострадают жители столицы, поскольку тарифы на воду в Киеве традиционно выше.

Тарифы на воду в Киеве установлены постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

Стало известно, сколько придется платить в апреле и когда может увеличиться цена за коммуналку.

Во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его завершения для населения действует льготная цена на поставку горячей воды.

Стоимость гарячего водоснабжения

Цены варьируются с 1 апреля от 80,62 до 93,22 грн в зависимости от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг. Это касается всех вариантов учета затрат независимо от наличия тепловых пунктов или коммерческих узлов учета.

Будущие планы

Анализируя данные, обнародованные на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, можно заключить, что в Украине снова могут вырасти коммунальные услуги.

В частности, водоснабжение и водоотвод могут подорожать в два этапа. Больше всего от повышения пострадают жители столицы, поскольку тарифы на воду в Киеве традиционно выше.

В то же время в пресс-службе НКРЭКУ объясняют, что тарифный рост необходим, ведь предприятия водоснабжения нуждаются в дополнительных средствах для поддержки работы системы - которая находится не в лучшем состоянии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.