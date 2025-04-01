Прогноз погоды в Киеве на 2 апреля обещает пасмурный день с дождями, как информируют синоптики.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на 2 апреля и предупредили, что второй день месяца будет прохладным и влажным, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Sinoptik.ua.

Несмотря на незначительное повышение температуры днем, сильный ветер будет делать атмосферу менее комфортной. По данным синоптиков, прогноз погоды в Киеве на 2 апреля ожидается облачный день.

Ветер преимущественно северо-западный. Температура воздуха ночью будет +7…+8°C, днем ​​поднимется до +8…+9°C. В Киевской области ночная температура будет колебаться в пределах +7…+9°C, а днем ​​ожидается около +9°C.

Прогнозируется также, что с самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабеть, но не успокоится до самого вечера.

Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за роскошными дождями. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале месяца начинается брачный период.

В церковном календаре – это день памяти преподобного Тита Чудотворца. Он решил посвятить себя служению Господу еще с юных лет. Жил и работал в Студийском монастыре (недалеко от Константинополя) в IX веке. Тит много постился, вел благочестивую жизнь, молился и имел кроткий нрав, за что его очень любили в братстве. Впоследствии он даже стал пресвитером.

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