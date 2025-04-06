Пенсия в Украине рассчитывается самостоятельно или через пенсионный калькулятор.

В 2025 году пенсия в Украине рассчитывается по стандартной формуле, утвержденной на законодательном уровне, сообщает Politeka.net.

Основными факторами, влияющими на ее размер, есть страховой стаж, средняя заработная плата в стране и индивидуальный заработок.

Пенсия в Украине рассчитывается самостоятельно или посредством пенсионного калькулятора.

Пенсионная сумма = Сз × Икз × Кс , где:

Сз – средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих выходу на заслуженных отдых. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет 15 000 гривен .

Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, определяющий соотношение заработка человека к среднему уровню по стране.

Кс – коэффициент страхового стажа, который рассчитывается как количество лет опыта, умноженное на 1%.

Пример расчета:

Вычисляем индивидуальный уровень зароботной платы (ИКЗ).

Если средняя зарплата в стране составляет 15 000 гривен , а ваш заработок – 30 000 грн , то: 30 000 ÷ 15 000 = 2 (коэффициент зарплаты).

Определяем коэффициент страхового стажа (Кс).

За 20 лет : Кс = 0,20

За 30 лет : Кс = 0,30

За 40 лет : Кс = 0,40

Рассчитывается так:

При 30 годах стажа :

15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен

При 40 годах :

15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен

При определении пенсионного размера учитываются только обязательные взносы в ПФУ, уплаченные в течение трудовой деятельности. Остальные отчисления, например, военный сбор, в расчет не берутся.

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