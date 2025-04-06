В 2025 году пенсия в Украине рассчитывается по стандартной формуле, утвержденной на законодательном уровне, сообщает Politeka.net.
Основными факторами, влияющими на ее размер, есть страховой стаж, средняя заработная плата в стране и индивидуальный заработок.
Пенсия в Украине рассчитывается самостоятельно или посредством пенсионного калькулятора.
Пенсионная сумма = Сз × Икз × Кс , где:
Сз – средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих выходу на заслуженных отдых. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет 15 000 гривен .
Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, определяющий соотношение заработка человека к среднему уровню по стране.
Кс – коэффициент страхового стажа, который рассчитывается как количество лет опыта, умноженное на 1%.
Пример расчета:
Вычисляем индивидуальный уровень зароботной платы (ИКЗ).
Если средняя зарплата в стране составляет 15 000 гривен , а ваш заработок – 30 000 грн , то: 30 000 ÷ 15 000 = 2 (коэффициент зарплаты).
Определяем коэффициент страхового стажа (Кс).
За 20 лет : Кс = 0,20
За 30 лет : Кс = 0,30
За 40 лет : Кс = 0,40
Рассчитывается так:
При 30 годах стажа :
15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен
При 40 годах :
15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен
При определении пенсионного размера учитываются только обязательные взносы в ПФУ, уплаченные в течение трудовой деятельности. Остальные отчисления, например, военный сбор, в расчет не берутся.
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