Есть несколько причин, почему даже самая меньшая пенсия в Украине может быть отменена.

В 2025 году наименьшая пенсия в Украине определяется социальной выплатой, которую могут получить лица без достаточного стажа работы или не работающие, сообщает Politeka.net.

Соцпенсия является самой низкой формой выплат и предоставляется лицам, не имеющим права на оклады, что назначают по возрасту.

Размер соцвыплаты составляет минимальный прожиточный минимум, который в 2025 году равен 2361 гривне. Такие выплаты могут получить лица после достижения 65 лет при отсутствии необходимого стажа для выхода на заслуженный отдых по возрасту.

Однако есть несколько причин, почему в получении соцпенсии может быть отказано. Основные из них:

Наличие дохода – если заявитель работает, получает другую пенсию в Украине, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники дохода.

Дорогие покупки – если в течение последних шести месяцев произведена покупка товаров или услуг на сумму более 50 000 гривен.

Имущество в собственности – если у заявителя или его семьи есть более одной квартиры или автомобиля.

Превышение дохода – если средний месячный доход семьи за последние шесть месяцев превышает установленный прожиточный минимум (2361 гривна в 2025 году).

Подчеркнем, что некоторые категории украинцев в 2025 году имеют право выйти на заслуженный отдых за выслугу лет. Это касается тех граждан, которые работали в должностях с повышенными требованиями к профессиональной трудоспособности.

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