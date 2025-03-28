Повышение тарифов на электроэнергию в апреле в Киеве затронет только отдельные категории потребителей.

С 1 апреля 2025 года тарифы в Киеве останутся без изменений, но есть нюанс, сообщает Politeka.

Текущие платежки сохранятся минимум до конца апреля, а возможное повышение может произойти с 1 мая 2025 года, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Несмотря на общее сохранение тарифов, с 1 апреля будут отменены льготы для потребителей с электрическим отоплением. Ранее они оплачивали первые 2000 кВт·ч в год по сниженной ставке 2,64. Теперь для них вводится единый – 4,32 гривен киловатт час, передает Политека.

Это означает, что вся потребляемая электроэнергия для данной категории будет оплачиваться по стандартной ставке без скидок, что существенно увеличит ежемесячные расходы.

Однако до 30.04.2025 года продолжает действовать льготная цена на электроотопление:

До 2000 – 2,64 гривен киловатт час, свыше 2000 – 4,32.

Таким образом, если потребление превысит установленный лимит, сумма в платежке может значительно увеличиться, и киевляне все же ощутят рост затрат на электроэнергию.

Мораторий на повышение прайса, введенный во время военного положения, продолжает действовать, поэтому цены на отопление, горячую воду и газ в ближайшие месяцы не изменятся.

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