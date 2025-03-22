К уходу на пенсию в Украине следует готовиться заранее, ведь это увеличит ее размер, сообщает Politeka.
Чтобы обеспечить достойные выплаты, важно предварительно рассчитать возможную сумму и при необходимости принять меры по ее повышению.
Специалисты Минсоцполитики советуют тем, кто не планирует выходить на отдых в ближайшее время, обратить внимание на ключевые факторы, влияющие на размер выплаты. В частности, это сумма уплаченного единого социального взноса (ЕСВ). Чем больше взносов и продолжительнее страховой стаж, тем выше будет денежная поддержка.
Увеличить денежную поддержку можно еще несколькими способами:
Официальное трудоустройство – регулярная уплата взносов увеличивает страховой этап.
Повышение или изменение квалификации – новые навыки могут обеспечить более высокую официальную зарплату.
Добровольная уплата ЕСВ – вы самостоятельно определяете размер взносов.
Увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут повысить пенсионные выплаты на 20–30%.
В апреле 2025 года состоится перерасчет финансовой поддержки для тех, кто имеет 24 месяца страхового стажа или работает не менее двух лет после предварительного перерасчета.
Подготовка к пенсии в Украине — шаг к финансовой стабильности жизни и достойного уровня после завершения трудовой деятельности.
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