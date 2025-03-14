В субботу, 15 марта 2025 года, в Киевской области будут действовать новые локальные графики отключения света.

"ДТЭК" уже запланировал на 15 марта 2025 года графики отключения света в Киевской области для проведения профилактических работ, пишет Политека.

Как сообщили в "Укрэнерго", из-за ухудшения погодных условий – порывы ветра и сильный дождь – ночью 14 марта в четырех областях Украины в ряде населенных пунктов произошло обесточивание, но столичного региона оно не коснулось.

Но чтобы повысить надежность энергосистемы и избежать возможных аварий в будущем, энергетики запланировали на 15 марта профилактические работы в Киевской области, из-за которых будут введены локальные графики отключения света, сообщает Политека.

В субботу графики будут действовать в пределах Глaвaховской поселковой территориальной общины. Без света с 9:00 до 17:00 останутся жители Глевахи по улицам Вокзальной, 1 Мая, Карпенко, Зеленой, Киевской, Кирпоноса, Пимоненко, Луговой, Песчаной и Учительской.

Также в этот день отключение электроэнергии запланировано в пределах Вороньковской сельской территориальной общины - в селе Старое по улицам Береговая и Загатка с 9:00 до 19:00.

В "Укрэнерго" также напоминают, что по возможности рекомендуется использовать мощные электроприборы именно в дневные часы (с 10 до 18), когда в стране эффективнее всего работают бытовые солнечные электростанции.

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