В некоторых населенных пунктах Киевской области графики отключения света на 14 марта 2025 года будут действовать до 11 часов в сутки.

"ДТЭК Киевские региональные электросети" запланировал в ряде населенных пунктов области профилактические и ремонтные работы на 14 марта, которые будут требовать отключения света, пишет Политека.

Как предупреждают энергетики, графики отключения света в Киевской области на 14 марта будут действовать на территории Бучанской общины с 8 утра до 19 часов вечера в поселке Ворзель по улице Ярослава Мудрого, 1, а также с 8:30 до 19:00 в поселке Бабинцы по ул. Ивана Франко, 1.

С 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Гавриловка на улице Михайленко, сообщает Политека.

В рамках Глaвaховской территориальной общины запланированы профилактические работы в энергосети на пятницу. Поэтому жители Глевахи (ул. Кожарова, Вокзальная, Королева, Михайловская, Михайловский, Набережная, Островского, Ступки, Шептицкого) с 8:30 до 19:00 будут без света.

Энергетики отмечают, что эти меры должны повысить надежность электроснабжения в регионе и избежать в будущем аварийных ситуаций. В Киеве на пятницу подобные роботы не планируются. О введении дополнительных графиков отключений можно узнать на официальной странице облэнерго.

В "Укрнерго" отмечают, что для того, чтобы в Украине не пришлось ограничивать солнечную электрогенерацию, бытовым потребителям рекомендуется планировать использование мощных приборов на дневное время - с 10 до 18 часов.

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