Энергетики сообщили, где в Киевской области запланированы графики отключения света на 12 марта 2025 года.

В ряде населенных пунктов Киевской области в среду, 12 марта 2025 года, вводятся графики отключения света с целью проведения ремонтно-профилактических работ, пишет Политека.

"ДТЭК Киевские региональные электросети" предупреждает, что без света 12 марта будут населены пункты Бородянской поселковой территориальной общины.

График отключения с 9:30 до 17:00 будет действовать в Бондарне, Бородянке, Вишняках, Дружестве, Загальцах, Майдановке, Новой Буде, Поташне, Язвинке, Хутор Гае, сообщает Политека. Кроме того, в Бородянке на некоторых улицах отключения состоятся с 9:00 до 18:00.

На территории Глеваховской общины не будет электроэнергии с 6:00 до 18:00. Без электроснабжения останутся жители поселка по улицам Академической, Галицкой, Игоревской, Кирилловской, Любавинской, Мефодиевской, Рогнединской, Саксаганского и Вокзальной.

В Немишаевской поселковой территориальной общине графики будут действовать с 8:30 до 17:00 в селе Микуличи по улицам Варшавская, Мира, Молодежная, Садовая и Широкая.

В Киеве ограничений электроснабжения пока не планируется.

В целом, по сообщению "Укрэнерго", в Украине наблюдается повышение уровня потребления электроэнергии. Это связано с повышением облачности в некоторых регионах, что негативно влияет на работу бытовых солнечных электростанций.

В "Укрэнерго" просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 18:00.

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