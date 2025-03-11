По закону повестки студентам колледжей и университетов во время мобилизации в Украине могут вручить в «переходный» период.

Студенты продолжают учиться в университетах, однако многих из них беспокоит, вручат им повестку, ведь мобилизация в Украине продолжается, сообщает Politeka.net.

Украинцам объяснили, кому из студентов университетов, колледжей могут вручить повестки этим летом.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», лица, приобретающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, а также ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Однако отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется только на период обучения. Это означает, что студенты дневной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочкутолько на время, пока они находятся в соответствующем статусе, то есть до момента получения диплома.

Если у военнообязанного документ, подтверждающий его статус студента, аспиранта или докторанта дневной или дуальной формы обучения, он имеет право на отсрочку.

Следует отметить, что студенты могут быть мобилизованы в так называемый «переходный» период между учебами. Например, когда абитуриент поступает в университет после колледжа, либо по окончании бакалавриата переходит в магистратуру, либо по окончании университета поступает в аспирантуру или докторантуру.

Мобилизация в Украине также предусматривает, что основанием для вручения повестки студенту к получению диплома есть его отчисления из учебного заведения. Если студент не отчислен, право на отсрочку сохраняется до получения соответствующего приказа об отчислении, после чего он может быть мобилизован.

По закону повестки могут вручаться студентам колледжей и университетов. Однако иногда при предоставлении студенческого билета представители военкомата могут решить не вручать повестку.

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