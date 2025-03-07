Чем прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 марта порадует украинцев – об этом рассказали эксперты из Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 марта 2025 года, в Международный женский день, порадует украинцев, сообщает Политека.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, прогноз погоды в Киеве и Киевской области на субботу, 8 марта, обещает солнечную погоду с небольшой облачностью. Каких-либо осадков не ожидается.

Ветер 8 марта будет преимущественно юго-восточный, умеренный, до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 марта.

В Киеве ночью 8 марта температура будет +1+3 градуса, а днем ​​поднимется до комфортных +15+17, пишет Политека. В Киевской области местами ночью возможны заморозки до -2 градусов. Днем на Киевщине ожидается +13+18 градусов тепла.

Поэтому прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 марта 2025 обеспечит украинцам идеальный праздник и приятные прогулки.

Кроме того, эксперты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что накануне в Киеве было зафиксировано сразу три температурных рекорда.

Во-первых, за сутки 6 марта минимальная температура в Киеве была +7,9 градуса, а это на 2,2 градуса превышает рекорд 2020 года. Во-вторых, максимальная температура в Киеве 6 марта 2025 составила +19,2 градуса, превысив рекорд 1995 года на 1,8 градуса. В-третьих, показатель среднесуточной температуры также был рекордным – +11,9 градусов, что на 2,5 градуса больше, чем рекорд 1995 года.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 марта.

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