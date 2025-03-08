Граждане Украины, достигшие 16 лет и не получающие пенсию в солидарной системе, имеют право добровольно платить страховые взносы, ФЛП в Киеве также могут воспользоваться этой возможностью, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, это позволит не только накопить больше средств на пенсионный счет, но и повысить свою будущую пенсию для ФЛП в Киеве.

Как работают добровольные пенсионные взносы для ФЛП в Киеве

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ПФУ объяснил, что посредством добровольных взносов граждане могут увеличить свой страховой стаж или повысить сумму, на которую будут рассчитывать при исчислении пенсии.

Взносы уплачиваются на основе договора, заключаемого с ПФУ. Это позволяет ФЛПам в Киеве обеспечить себе большую пенсию в будущем, поскольку эти суммы будут учтены в вычислениях.

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Как зачисляются страховые взносы для ФЛП в Киеве

Ключевым моментом является то, что взносы зачисляются на счет Пенсионного фонда в месяце, когда поступили средства. Именно в этот месяц учитывают страховой стаж, а для незастрахованных лиц это будет означать увеличение их зарплаты для будущего расчета пенсии.

Для застрахованных украинцев взносы также позволяют увеличить заработок, учитываемый при определении пенсии.

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