В Пенсионном фонде Украины рассказали, как физические лица-предприниматели (ФЛП) в Киеве могут увеличить свою пенсию за счет добровольных страховых взносов.

Граждане Украины, достигшие 16 лет и не получающие пенсию в солидарной системе, имеют право добровольно платить страховые взносы, ФЛП в Киеве также могут воспользоваться этой возможностью, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, это позволит не только накопить больше средств на пенсионный счет, но и повысить свою будущую пенсию для ФЛП в Киеве.

Как работают добровольные пенсионные взносы для ФЛП в Киеве

ПФУ объяснил, что посредством добровольных взносов граждане могут увеличить свой страховой стаж или повысить сумму, на которую будут рассчитывать при исчислении пенсии.

Взносы уплачиваются на основе договора, заключаемого с ПФУ. Это позволяет ФЛПам в Киеве обеспечить себе большую пенсию в будущем, поскольку эти суммы будут учтены в вычислениях.

Как зачисляются страховые взносы для ФЛП в Киеве

Ключевым моментом является то, что взносы зачисляются на счет Пенсионного фонда в месяце, когда поступили средства. Именно в этот месяц учитывают страховой стаж, а для незастрахованных лиц это будет означать увеличение их зарплаты для будущего расчета пенсии.

Для застрахованных украинцев взносы также позволяют увеличить заработок, учитываемый при определении пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.