Узнайте, кто может претендовать на пенсию по инвалидности без стажа в Киеве и как оформить такую ​​выплату.

В Украине, в частности, в Киеве, пенсия по инвалидности сейчас назначается при наличии группы инвалидности и страхового стажа, однако в отдельных случаях можно получить пенсию даже без трудового стажа, сообщает Politeka.net .

Как именно это работает рассказали в ПФУ .

Как в Киеве рассчитывается пенсия по инвалидности без стажа.

Размер пенсий по инвалидности зависит от группы инвалидности и рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Следовательно, даже без трудового стажа можно получать определенную социальную помощь, если подтверждена инвалидность.

Каков должен быть стаж для пенсии по инвалидности

Для получения пенсии по инвалидности необходим минимальный страховой стаж, зависящий от возраста на момент установления инвалидности:

I группа – от 1 до 10 лет стажа;

II и III группы – от 1 до 14 лет.

Для лиц, ставших инвалидами после пенсионного возраста, требуется не менее 15 лет страхового стажа.

Как получить пенсию по инвалидности без стажа в Киеве

Пенсию без трудового стажа могут получить:

Лица, получившие инвалидность во время срочной военной службы.

Пострадавшие во время Революции Достоинства (21 ноября 2013 - 21 февраля 2014), при условии обращения за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Если стажа недостаточно, можно обратиться в органы социальной защиты населения Киева для оформления социальной пенсии по инвалидности.

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