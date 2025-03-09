Еще на прошлой неделе цены на картофель в Киеве и других регионах Украины имели тенденцию к росту, сообщает Politeka.net .

Такой тренд возник из-за уменьшения торговой активности в сегменте, что способствовало снижению спроса на картофель, пишут аналитики East Fruit .

Цены на картофель продолжают меняться в Киеве и Украине.

Сегодня цена на картофель в Киеве снизилась по сравнению с прошлой неделей, когда цена за килограмм могла достичь 30 гривен. Сейчас цены на картофель в столице формируются в разрезе 18–28 гривен за килограмм, что на 10% дешевле, чем несколько дней назад. Это означает, что цены на картофель, несмотря на истощенные запасы местных хранилищ, уменьшаются, хотя этот тренд может быть временным.

Аналитики связывают снижение цены на картофель с уменьшением спроса, поскольку покупатели не готовы покупать картофель по ценам, установленным на прошлой неделе. В то же время фермеры и поставщики продолжают корректировать цены, учитывая, что сокращаются запасы картофеля в хозяйствах.

Однако цены на картофель в Украине все еще останутся выше, чем в начале марта этого года. В Киеве и других городах цена за килограмм картофеля в среднем на 18% выше, чем в начале марта 2024 года.

Что будет дальше с ценами на картофель в Киеве.

Специалисты прогнозируют, что снижение цены на картофель в Киеве – это временное явление. Поскольку дефицит качественной продукции продолжает ощущаться и запасы картофеля в хозяйствах быстро уменьшаются, цены на картофель могут снова начать расти в ближайшие недели. Так, при нынешнем понижении, производители в Киеве и по всей Украине не исключают возврата к более высокой цене на картофель в ближайшее время.

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