Существуют налоговые льготы для разных категорий граждан, в частности, для физических лиц-предпринимателей, пенсионеров, лиц с инвалидностью и других, сообщает Politeka.net.

Однако, чтобы эти льготы, необходимо соответствовать определенным требованиям.

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В некоторых случаях физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты единого налога, военного сбора и единого социального взноса. Это касается предпринимателей, работающих на упрощенной системе (1-2 группы), не имеющих наемных работников и не ведущих деятельность в течение месяца. Льготы действуют в следующих случаях:

  • во время ежегодного отпуска;
  • при болезни, продолжающейся 30 и более календарных дней.

Льготы для мобилизованных ФЛП

Предприниматели, мобилизованные, освобождаются от необходимости выполнять налоговые обязательства. Они не должны начислять, уплачивать и подавать декларации по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому налогу. Это правило не зависит от наличия наемных работников.

Льгота действует на весь период военной службы предпринимателя. Для получения привилегии после демобилизации необходимо в течение 10 дней подать в контролирующий орган:

  • заявление о применении льготы;
  • копию военного билета или иного документа, подтверждающего мобилизацию.

Если после демобилизации ФЛП находится на лечении или реабилитации, заявление следует подать в течение 10 дней после выписки из медицинского учреждения.

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Кому еще доступны налоговые льготы

ФЛП, одновременно работающие по трудовому договору или контракту, не обязаны уплачивать единый социальный взнос за себя. В этом случае эти взносы покрывает работодатель. Также освобождаются от уплаты ЕСВ пенсионеры (по возрасту, инвалидности, выслуге лет) и лица с инвалидностью любой группы.

ФЛП 3 группы не платят единый налог и военный сбор, если в отчетном периоде не имели дохода. Поскольку ставки этих налогов зависят от размера заработка (5% ЕН и 1% ВЗ), при отсутствии дохода эти налоги не уплачиваются. Для ФЛП 1 и 2 групп льготы по налогу отсутствуют, поскольку суммы налога рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты.

Источник: 7eminar.

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