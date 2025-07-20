В самом сердце Киева, на улице Большой Васильковской, произошло трагическое событие, всколыхнувшее общественность, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли в офисе Генпрокуратуры.

Автомобиль, двигаясь на бешеной скорости, выехал на тротуар и наехал на женщину-пешехода. Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии: транспортное средство мчалось по встречной полосе, после чего неконтролированно вылетело на пешеходную часть.

Женщина получила тяжелые телесные повреждения. Медики боролись за ее жизнь, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - она скончалась в больнице.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, за рулем находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. После совершенного он пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Результаты медицинского обследования показали содержание алкоголя в крови – 1,77 промилле, что в девять раз превышает допустимую норму в 0,2 промилле.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал имя водителя – это Андрей Молочный. Он не прокурор, однако работает в органах прокуратуры как государственный служащий. По словам Кравченко, такое поведение недопустимо и неприемлемо, независимо от того, к какой структуре принадлежит виновник трагедии.

Андрей Молочный уже уведомлен о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, что привело к гибели человека. Это одно из самых тяжких преступлений, предусмотренных законом в контексте ДТП.

Генеральная прокуратура заявила, что будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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