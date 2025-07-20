Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине начнет работать единая банковская система, которая сделает пользование карточками более удобным, но также значительно усилит финмониторинг, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 августа меняется абсолютно все, что вы знали о банковских карточках. Заработает открытый банкинг, единая банковская система. Это новая система, которая должна упростить счета, но вместе с этим вводится более жесткий контроль за вашими деньгами», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, единая банковская система объединит все ваши счета в один интерфейс, это позволит платить одной карточкой, даже если деньги лежат на разных счетах. То есть, объясняет она, если товар стоит, например, 500 грн, а на вашей карточке – 300 грн, то 200 грн автоматически дотянутся с другой карточки.

«Эта система уже работает в Европе, и в Украине ее внедряет на Нацбанк в сотрудничестве с банками. Но удобство – это только одна сторона медали, есть и другая – это новые правила контроля. Это будет конец анонимных пополнений», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Так что, констатирует она, какое-либо пополнение даже через терминал будет именным, каждый клиент обязан пройти авторизацию. А это значит, объясняет журналистка, что банк будет знать, кто кому сбросил деньги, и наличное пополнение через друга станет подозрительным, даже маленькие суммы будут отслеживаться.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россия дестабилизирует все страны, выходящие из-под ее влияния.

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