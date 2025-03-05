В ряде городов и сел в Киевской области ДТЭК установил графики отключения света на 6 марта 2025 года - где не будет света до 10 часов в сутки.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине снижается благодаря улучшению погодных условий, но некоторые графики отключения света на 6 марта все же планируются, пишет Политека.

Это будут не стабилизационные или аварийные отключения (хотя ситуация еще может измениться и их также могут ввести), а просто графики отключений света для проведения "ДТЭК Киевские региональные электросети" плановых работ в энергосети.

В самом городе Киев на четверг, 6 марта 2025 года, графики отключения света не планируются. Но в некоторых общинах Киевской области 6 марта графики отключения света будут действовать, сообщает Политека.

В частности, 6 марта с 9:00 до 19:00 вводятся графики отключения света в Броварской общине в связи с проведением профилактических работ:

в городе Бровары по улицам Костя Гордиенко, Марии Лагуновой и Окружной;

в селе Требухов по улице Счастливой.

Кроме того, в Броварской общине также без электроэнергии 6 марта останутся жители села Княжичи. Там график отключения будет действовать с 9:00 до 17:00.

В пределах Кагарлыкской общины в Киевской области также для проведения профилактических работ планируется график отключения света на 6 марта. В селе Мировка по улицам Береговая, Бориса Сокуры, Героев Украины, Мира, Молодежная, Народная, Шелковая электроэнергии не будет с 8:30 по 18:30.

Также график отключения света 6 марта 2025 будет действовать на территории Рокитнянской поселковой территориальной общины в Киевской области. Там будет отключение энергии с 8:30-18:30 в селе Бушево по улице Мира и селе Пугачевка по улице Соборной.

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