Некоторые пенсионеры стремятся накапливать деньги на карте, однако для этого не стоит использовать пенсионный счет.

Пенсионеры могут получать свои выплаты разными способами – на банковскую карту или через Укрпочту, иногда пенсию могут официально перестать выплачивать, сообщает Politeka.net.

Об этом объяснила министерша Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Она отметила, что некоторые пенсионеры хотят хранить средства на карте, однако для этого не следует использовать специальный пенсионный счет. Этот счет открывается для получения пенсии, и на нем контролируется отслеживаемая соответствующими органами активность.

Марчак объяснила, что если пенсионер не снимал средства с пенсионного счета в течение 6 месяцев, выплата пенсии прекращается, но не отменяется полностью – она просто замораживается. Средства остаются на счете Пенсионного фонда до выяснения обстоятельств.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", — отметила она.

Чтобы избежать такой ситуации, пенсионеры могут совершать хотя бы одну транзакцию в месяц, например, пополнив телефон или оплатив коммунальные услуги с помощью пенсионной выплаты.

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