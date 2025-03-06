В Пенсионном фонде Украины объяснили, как можно перевести пенсионные выплаты с "Укрпочты" на банковский счет, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на официальном канале ПФУ в YouTube.

Чтобы изменить способ получения пенсии, нужно обратиться в банк, где вы хотите открыть счет для выплат. Следует обратить внимание на требования к банковскому счету для зачисления пенсии.

Также есть возможность подать заявление на изменение реквизитов онлайн. Для этого следует подготовить и отсканировать необходимые документы, такие как идентификационный код и банковские реквизиты в утвержденном формате, которые можно получить в отделении выбранного банка.

Процесс перевода пенсии можно выполнить через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

При загрузке документов следует соблюдать следующие требования:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

форматы файлов: JPG, JPEG, PDF;

документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть прикреплены к одному файлу;

сканкопии должны быть сделаны из оригиналов документов;

сканированные копии должны быть цветными, четкими и читабельными;

названия файлов должны точно соответствовать типу документа.

Далее следует авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины и подать заявление на перевод пенсии с «Укрпочты» на банковский счет.

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