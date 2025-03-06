Некоторые штрафы за нарушение ПДД в Украине можно оплатить со скидкой 50%, однако не все водители об этом знают, сообщает Politeka.net.
Как сообщили юристы «Дорожного адвоката», такая возможность действует в течение 10 дней с момента вручения или отказа в получении постановления.
Скидка распространяется только на:
- штрафы за превышение скорости, зафиксированные камерами автоматической фиксации;
- нарушение правил парковки или стоянки, зафиксированные фото- или видеосъемкой.
Однако если водителя остановила патрульная полиция, льготная оплата не предусмотрена — соответствующая информация будет отсутствовать в постановлении.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить штраф в первые 10 дней после получения определения. В случае просрочки придется заплатить полную сумму. В общей сложности на оплату штрафа закон отводит 30 дней.
Напомним, что в Украине правила парковки стали более строгими. Теперь водители, которые паркуют свои автомобили в запрещенных местах, могут получить штраф до 1700 грн, а также оштрафовать на штрафплощадку.
Список мест, где парковка запрещена, включает: места, обозначенные знаком «стоянка запрещена»; тротуары, если для пешеходов оставлено менее 2 метров прохода; опасные повороты; подъемы; трамвайные пути; мосты; туннели; остановки общественного транспорта и расстояние менее 30 м от них; пешеходные переходы, с расстоянием менее 10 м; выезды и проезды; расстояние менее 50 м до железнодорожного переезда; газоны.
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