Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить штраф в первые 10 дней после получения определения.

Некоторые штрафы за нарушение ПДД в Украине можно оплатить со скидкой 50%, однако не все водители об этом знают, сообщает Politeka.net.

Как сообщили юристы «Дорожного адвоката», такая возможность действует в течение 10 дней с момента вручения или отказа в получении постановления.

Скидка распространяется только на:

штрафы за превышение скорости, зафиксированные камерами автоматической фиксации;

нарушение правил парковки или стоянки, зафиксированные фото- или видеосъемкой.

Однако если водителя остановила патрульная полиция, льготная оплата не предусмотрена — соответствующая информация будет отсутствовать в постановлении.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить штраф в первые 10 дней после получения определения. В случае просрочки придется заплатить полную сумму. В общей сложности на оплату штрафа закон отводит 30 дней.

Напомним, что в Украине правила парковки стали более строгими. Теперь водители, которые паркуют свои автомобили в запрещенных местах, могут получить штраф до 1700 грн, а также оштрафовать на штрафплощадку.

Список мест, где парковка запрещена, включает: места, обозначенные знаком «стоянка запрещена»; тротуары, если для пешеходов оставлено менее 2 метров прохода; опасные повороты; подъемы; трамвайные пути; мосты; туннели; остановки общественного транспорта и расстояние менее 30 м от них; пешеходные переходы, с расстоянием менее 10 м; выезды и проезды; расстояние менее 50 м до железнодорожного переезда; газоны.

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