В ДТЭК предупредили, в каких населенных пунктах Киевской области введены графики отключения света на 4 марта 2025 года.

Ряд населенных пунктов Киевской области во вторник, 4 марта 2025 года, останется без электроэнергии – ДТЭК ввел графики отключения света, сообщает Политека.

Как сообщают в ДТЭК, для Киева и Киевской области на 4 марта отсутствуют лимиты потребления электроэнергии. Но поскольку сети "Укрэнерго" серьезно повреждены в результате российских обстрелов, компания может в определенных энергоузлах вводить ограничения электроснабжения в соответствии со стабилизационными графиками.

Но если в Киеве графики отключения света пока не планируются, то в Киевской области определенные ограничения все же будут, пишет Политека.

В частности, "ДТЭК Киевские региональные электросети" вводит графики отключения света на 4 марта в некоторых населенных пунктах Кагарлыкской общины. Отключения будут вызваны проведением профилактических работ в сети.

В частности, 4 марта с 8:30 до 18:30 графики отключения света будут действовать в:

селе Черняхов по улицам Леси Украинки, Единства, Заводской, Свободы, Валерия Чухрая;

селе Бендюговка (улицы Бащенко, Полевая, Шевченко);

Расавка (Лещинская) по улице Степной.

Кроме того, 4 марта с 9:00 до 17:00 будет отключение света в селе Горохово по улицам Загоруйко и Заречье.

Также в ДТЭК запланировали на 4 марта профилактические работы в пределах Маловильшaнской территориальной общины в Киевской области. Поэтому 4 марта будет действовать график отключения света в селе Озерная по адресам ул. Свободная 1 и Рыболовная 1. Там не будет электроэнергии с 8:00 до 20:00.

Эти профилактические работы должны повысить надежность электроснабжения в Киевской области и предупредить возможные аварии в сетях.

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