Украинский гидрометцентр и синоптик Наталья Диденко раскрыли прогноз погоды в Киеве и Киевской области на понедельник, 3 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 3 марта 2025 пока не порадует украинцев весенним теплом и солнышком, сообщает Политека.

Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, ночью и днем ​​3 марта в Киеве и Киевской области будет наблюдаться облачная погода, возможно с незначительными прояснениями.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 3 марта.

Укргидрометцентр также предупреждает, что 3 марта в Киеве и Киевской области местами возможен небольшой мокрый снег, днем ​​с переходом в дождь, сообщает Политека. Ожидается также порывистый ветер 7-12 м/с.

Ночью 3 марта температура воздуха в Киеве и Киевской области будет от 0 до -2 градусов мороза. Днем воздух в Киевской области прогреется лишь до +3+5 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале рассказала, что понедельник, 3 марта, в целом по Украине будет облачным, но без серьезных осадков, лишь местами возможен туман или несколько снежинок.

Температура воздуха днем ​​будет +2+5 градусов, в западных областях до +7, а в восточных – холоднее, около 0. При этом 3 марта прогнозируется северо-западный порывистый ветер.

Прогноз погоды в Киеве на 3 марта также обещает облачность и прохладный воздух до +2+4 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 3 марта.

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