В КМВА рассказали, как в ближайшее время в Киеве могут изменить правила движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что планируется изменить правила работы общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги, сообщает Политека.

Киев остается единственным городом в Украине, где во время воздушных тревог есть требование останавливать весь общественный транспорт, даже частных перевозчиков, но, конечно, далеко не все это соблюдают. Останавливается в частности движение наземной частью красной ветки метро.

Киевляне создали десятки петиций с просьбой разрешить движение общественного транспорта во время тревог, но пока изменения не были приняты.

Но представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире "Вечер.Live" рассказал, что силы обороны Киева наработали определенные предложения по изменению этого правила, и эту инициативу уже в ближайшее время должны вынести на рассмотрение Совета обороны столицы, пишет Политека.

Предлагается, чтобы решение о том, или продолжать движение во время воздушной тревоги, или доехать до ближайшей остановки, остановить транспорт и перейти в укрытие, принимали водители.

"Все сделано для того, чтобы не было этого коллапса у мостов и в метро", – отметил представитель КМВА.

Отметим, если в Киеве стоимость проезда в коммунальном транспорте составляет 8 гривен за поездку, то в некоторых украинских городах сумма значительно больше. Например, во Львове при оплате наличными проезд стоит 25 гривен, а при оплате банковской картой – 15 грн.

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