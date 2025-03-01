Узнайте, каким будет прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 2 марта 2025 года по данным Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 2 марта 2025 года, сообщает Политека.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 2 марта, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом.

Ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 2 марта.

Ночью 2 марта в Киеве и Киевской области температура будет от 0 до -2 градусов мороза, днем ​​воздух прогреется до +3+5 градусов, пишет Политека.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram-канале, прогноз погоды в Киеве и Киевской области, как и в целом по Украине, 2 марта будет определять деятельность атмосферных фронтов – поэтому будет влажно, ожидаются периодические осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер.

В Киеве 2 марта температура будет до +4 градусов, будет облачно и сыро. При этом на Западе Украины температура будет составлять +3+7, а на остальной территории примерно +1+5 градусов.

В Укргидрометцентре также добавили, что 2 марта мокрый снег и дождь коснутся большинства регионов Украины, кроме востока и юго-востока. А в понедельник, 3 марта, прогноз погоды предусматривает, что будет преимущественно без осадков, лишь на юге и северо-востоке ночью местами ожидается небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 2 марта.

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