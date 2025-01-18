С 1 января 2025 г. в Украине изменились правила предоставления денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); некоторым украинцам больше не будут выплачивать государственные выплаты, а другие должны будут подавать заявления для продления помощи.

Часть выплат для ВПЛ будет автоматически продлена для определенных категорий граждан, но есть и те, кто должен самостоятельно обратиться за получением денежной помощи.

Cогласно новым правилам, автоматически будут продолжать получать помощь ВПЛ, которые относятся к следующим категориям: пенсионеры с размером пенсии менее 9444 грн; лица с инвалидностью 1 и 2 группы, как и несовершеннолетние граждане с инвалидностью; дети с тяжелыми заболеваниями; молодежь до 23 лет без родительской опеки или дети-сироты; приемные родители и родители-воспитатели.

Всем украинцам, имеющим статус инвалидности, а также детям будут платить 3000 гривен, все остальные будут получать 2000 гривен. Выплаты будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Некоторым категориям ВПЛ необходимо подать заявление для продления выплат. К таким лицам относятся: семьи с детьми младше 14 лет, проживающие в зонах активных боевых действий или в регионах, где существует такая опасность; семьи, где дети не могут посещать школу офлайн из-за безопасности; те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью 1 группы или несовершеннолетними с инвалидностью; дети до 14 лет, прибывшие без родителей; беременные дамы на поздних сроках (от 7,5 месяцев). Также подавать заявления должны украинцы старше 60 лет, не получающие пенсию, и чьи доходы не превышают 9444 грн на семью.

украинское законодательство также предусматривает прекращение выплат для определенных категорий ВПЛ. К ним относятся: ВПЛ, которые находились за границей более 30 дней без обоснованных причин; те, кто приобрел квартиру или жилье на сумму более 100 000 грн или новый автомобиль; граждане, имеющие депозит в банке более 100 000 грн или купивших валюту на эту сумму; лица, владеющие жильем более чем на 13,65 кв.м на одного человека в безопасных зонах.

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