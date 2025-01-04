Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 5 января.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 5 января.

Возможно, вы еще не знаете, на чем сосредоточиться, а первая неделя нового года уже почти закончилась.

В начале года ощущается огромное давление, поскольку необходимо все сделать правильно.

Гороскоп Таро на 5 января для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Какое путешествие. Ты никогда не думал, что зайдешь так далеко, но посмотри на себя сейчас.

Вы продвинулись дальше, чем ожидали. На самом деле, если вы еще не похвалили себя, то вам стоит это сделать.

Никто другой на самом деле не понимает всей глубины ваших страданий, и как бы одиноко это ни было, это совершенно нормально.

То, что сделало вас сильнее, теперь позади. Пришло время оценить свои усилия, прежде чем переходить к следующему проекту.

Не торопитесь пока. По-настоящему впитайте все это. Вы этого заслуживаете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков

Возможно, сейчас вы не счастливы, но вы хотите быть счастливыми.

Вы готовы осуществить самые важные изменения, необходимые для того, чтобы достичь желаемого в новом году.

Конечно, это потребует от вас очень многого. Вам больше не нужно оправдываться.

Отношения, люди и время. Конечно, стремитесь к удовольствиям, сохраняя при этом практический ум.

Единственное, что вам сейчас нужно, — это достаточно времени, чтобы запечатлеть все, чего желает ваше сердце.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы любите хорошие истории и готовы услышать что-то позитивное, не так ли?

Иногда в любой ситуации приходится искать положительные стороны, но вы ведь не чураетесь попытаться докопаться до сути вопроса, не так ли?

Ты тот друг, который знает, как раскрыть правду, даже если другие ее не видят.

Вы можете обнаружить, что ваша любознательная и пытливая натура становится благословением не только для вас, но и для других.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Король Мечей

Ты устал. Это был долгий путь, и быть слишком милым и добрым в праздничный сезон было просто утомительно.

Вот почему карта Таро показывает вам, что есть причина, по которой вас просят проявить свою личную силу.

Сначала вам нужно вернуть его. Вам не нужно сдаваться так легко, если вы этого не хотите.

И как бы трудно ни было сказать «нет», еще труднее сказать «да» тому, чего вы на самом деле не хотите.

Иметь характер всегда было нелегко, но в этом году постарайтесь сделать это понемногу.

Ты не хочешь снова потерять себя. Ты стоишь гораздо большего.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Повешенный

Тот, кто сказал, что вы не можете измениться, на самом деле не так уж хорошо вас знает.

Если бы они это сделали, они бы не спутали вашу непринужденную манеру поведения с тем, что вы не желаете отступить и сказать, что с вас хватит.

Вы ждали достаточно долго, и теперь вы видите, что все так, как есть.

Это ценная информация для вас сейчас. Вы можете сказать свое спокойствие, а затем предпринять действия.

Никто не сможет сказать, что вы их не предупреждали.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Дева, иногда вы работаете намного усерднее, чем все остальные, и это не всегда хорошо. Вам нужно найти баланс в своей жизни.

Вы можете думать, что неважно, кто именно сделает работу, главное, чтобы она была завершена, но это неправильный образ мышления.

Попробуйте использовать более командный подход. Жизнь — это не только работа или соревнование. Пусть вашим ключевым словом на день будет «баланс»; это не так уж и плохо.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Луна

Вы слишком много раз путешествовали по вражеской территории, поэтому, конечно, вы не хотите, чтобы кто-то увидел ваши слабые места.

Порой вы не доверяете себе и поэтому просто не готовы подпустить к себе кого-то, кого не знаете достаточно хорошо.

Итак, когда вы видите вещи, в которых вы не уверены, вы отступаете и не позволяете своим чувствам проявиться. Не торопите события.

Скоро вы поймете, что вам нужно это время защитного исцеления. Делайте то, что вам нужно сделать для себя.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Сила, Перевернутая

Не надо устраивать шоу. Если ты не чувствуешь себя таким уж сильным, то просто признай это.

Вам нужно восполнять свою энергию. Вы не можете быть рядом со всеми все время.

Иногда вам нужно быть рядом с собой, и в этот раз забота о себе требует от вас всего себя.

Дайте себе день, если вам приходится устанавливать ограничение по времени из-за обстоятельств, находящихся вне вашего контроля. Попросите о пространстве.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность

Слишком много думаешь? Ты никогда. Скорее наоборот.

Возможно, вы слишком много рассказываете о своих планах, и, возможно, пришло время оставить некоторые из них при себе... по крайней мере, на некоторое время.

Возможно, вам еще многое предстоит обдумать, и есть детали, которые вы еще не проработали.

Кроме того, когда вы слишком много рассказываете о себе до того, как у вас появится реальная возможность поработать над своими целями, вы подвергаете себя пристальному вниманию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Отшельник

Вы не будете против занять место на заднем плане в групповых мероприятиях. Я

На самом деле, работа идет лучше всего, когда вы находитесь вдали от всеобщего внимания.

Давайте, отойдите немного назад. Вам нужно отстраниться от шума.

Закройте дверь. Выключите телефон. Скажите, что вы заняты. Люди могут подождать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Правосудие

Нет ничего хуже, чем наблюдать, как несправедливая ситуация остается незамеченной.

Трудно смотреть, когда власть имущие, кажется, ничего не делают. Но вы здесь не для того, чтобы играть в судью и присяжных.

Вам нужно отпустить ситуацию и сосредоточиться на том, что вы можете.

Вы можете не увидеть, когда ситуация наконец выйдет на свет и разрешится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

Тебя ждет что-то хорошее. Ты можешь не видеть этого сейчас, потому что жизнь была трудной.

Хоть вы и не из тех, кто жалуется, вы имеете право быть счастливым и наслаждаться жизнью.

Итак, продолжайте искать радугу в конце бури. Скоро рассветет, и вам откроется позитивная ситуация.

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