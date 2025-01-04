Глава НБУ оценил, как отключение света повлияет на экономику Украины в 2025 году.

Национальный банк Украины прогнозирует, что экономика страны ускорит свой рост в 2025 году, невзирая на атаки россии и дефицит электроэнергии.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, эти атаки в 2024 году являются таргетированными, и они отличаются от тех, что имели место в 2022 году.

Глава НБУ объяснил, что россия уже не пытается захватить энергетические объекты, а пытается их уничтожить, что свидетельствует об устойчивости Украины, но также приносит серьезные риски. Эти разрушения испытывает каждый украинец, бизнес и семья.

Пышный также отметил важность работы энергетиков, успешно возобновляющих энергоснабжение, даже когда ожидания по ситуации были хуже реального положения дел.

В свою очередь, украинские банки подписали меморандум, определяющий рыночные подходы к финансированию возобновления энергетики. За четыре месяца банки выделили более 8,5 млрд гривен льготного финансирования, что позволило восстановить мощности почти на 400 МВт.

Пышный также отметил, что в Украине начали реализовывать проекты по развитию новых энергогенерирующих мощностей и хранению электроэнергии на 35 МВт.

"Дефицит есть и соответственно атаки продолжаются, и зима будет достаточно сложным испытанием. Вместе с тем, мы прогнозируем, что рост в следующем году в совокупности с другими положительными факторами, которые были наработаны, подпитывают устойчивость украинской экономики на равны 4,3%", – подытожил Пышный.

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