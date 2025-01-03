Несмотря на то, что мужчина с серьезными проблемами со здоровьем не имел военной специальности и никогда не служил в армии, его направили в учебный лагерь воинской части.

В Днепропетровской области мужчина обратился в суд , обжалуя свою мобилизацию во время лечения от гепатита.

Как говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, мужчина, работавший в подрядной организации "Метинвест", рассказал, что после ночной смены его остановили в военной форме мужчины на автобусной остановке. Они требовали, чтобы он уехал в ТЦК, а после отказа силой посадили в автомобиль и доставили в городскую больницу для прохождения медицинского осмотра.

Там он сообщил врачам о наличии серьезных проблем со здоровьем, таких как гепатит С, язва желудка, травмы ноги и головы. Несмотря на это, осмотр был проведен очень быстро — за один час, и мужчина был признан годным к военной службе. Несмотря на то, что у него не было воинской специальности и никогда не служило в армии, его направили в учебный лагерь воинской части.

Во время судебного разбирательства мужчина предоставил медицинские доказательства, в частности показал данные в приложении Helsi, где он проходил осмотр у офтальмолога в тот же день, когда был в лагере. Он также предоставил незавершенные направления другим врачам для подтверждения своих диагнозов, но их не учли в ТЦК. Кроме того, мужчина отметил, что уже лечился от гепатита, что, по его мнению, должно было повлиять на его пригодность к службе.

Мужчина обратился в суд с требованием уволить его из воинской части из-за нарушения его прав. Однако после детального анализа дела суд отказался открывать производство, отметив, что не было достаточных оснований для вмешательства в ситуацию. По результатам рассмотрения, суд не нашел доказательств, подтверждающих незаконность действий должностных лиц воинской части.

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