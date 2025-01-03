По данным фьючерсных контрактов, в середине декабря цена на зерна арабики достигла более 3,30 доллара за фунт, побив 47-летний рекорд.

Цены на кофейные зерна достигли исторических максимумов из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения мировых поставок.

Как сообщает The New York Times, соответственно, в кафе и рынках ожидается дальнейшее подорожание этого популярного напитка.

Неурожаи, вызванные длительными засухами и наводнениями в крупнейших странах-производителях кофе, таких как Бразилия, оказали негативное влияние на объемы поставок зерен. Это, в свою очередь, создало существенный дефицит на мировом рынке. В последние годы такие погодные явления, появляющиеся все чаще, приводят к колебаниям цен на кофе, которые могут достигать рекордных отметок. Только с начала ноября цены на кофейные зерна поднялись более чем на 30%. По данным фьючерсных контрактов, в середине декабря цена на зерна арабики достигла более 3,30 доллара за фунт, побив 47-летний рекорд.

Генеральный директор и соучредитель калифорнийской компании Pachamama Coffee Талеон Тремейн подчеркивает, что нестабильность цен ставит под угрозу финансовую устойчивость малых кофейных предприятий и снижает доходы фермеров. По его словам, если ситуация не улучшится, цены на кофе в ближайшем будущем могут снова возрасти, поскольку предложение зерен не способно удовлетворить растущий спрос.

Доцент Ратгерского университета Кевон Рини, специализирующийся на изучении производства кофе, отмечает, что на возобновление урожая кофе в Бразилии после недавних засух может потребоваться до двух лет.

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