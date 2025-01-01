В сентябре 2023 года три воинских части заключили соглашения с компанией по поставке товаров на 2,5 млн грн.

В январе 2024 года СБУ задержала директора львовского ООО «Профф» Антона Олексина за попытку подкупить должностных лиц Минобороны и Нацгвардии.

Подольский районный суд Киева признал Алексина виновным в предоставлении взяток и оштрафовал его на 68 тыс. грн.

Он передал должностному лицу Минобороны более 522 тыс. грн при содействии в получении госконтрактов и 125 тыс. грн должностному лицу Нацгвардии за подобные услуги.

В первой половине 2023 года Алексей договорился с начальником службы радиационной, химической и биологической защиты Нацгвардии о выплате 5% стоимости продукции за обеспечение победы на тендерах для «Профф». В сентябре 2023 года три воинских части заключили соглашения с компанией по поставке товаров на 2,5 млн грн.

12 января 2024 года Алексей передал 125 тыс. грн должностному лицу Нацгвардии, а 15 января - 14,6 тыс. грн. долларов (более 552 тыс. грн) полковнику ВСУ. Задержание произошло после этого.

Алексин был обвинен в предоставлении взяток и отправлен в СИЗО, но позже заключил соглашение, оплатил залог и вышел на свободу. Около 10 млн грн залога суд вернул залогодателю ООО «Профф». Приговор можно оспорить в апелляции.

ООО "Профф" было зарегистрировано в 2021 году в Киеве, а в 2023 году перерегистрировано во Львове. Алексин владеет 65% компании.

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