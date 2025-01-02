Украинцы, получающие государственную помощь, социальные выплаты или льготы, обязаны вносить изменения в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней в случае обновления персональных данных.

Как сообщили в ПФУ , достоверность этих данных оказывает непосредственное влияние на назначение и выплату помощи.

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В случае обнаружения несоответствий в персональных данных выплаты могут быть прекращены. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о любых изменениях, в частности:

  • смену фамилии, имени или отчества;
  • получение нового паспорта;
  • изменение идентификационного кода или отказ от него;
  • получение нового льготного удостоверения;
  • получение дубликатов документов, требующих обновления информации.

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В ПФУ также объяснили, как сообщить Пенсионному фонду об изменениях - информацию можно предоставить следующими способами:

  • лично в сервисном центре ПФУ;
  • через органы местного самоуправления;
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, приложение «Пенсионный фонд» или платформу «Действие»;
  • отправив документы по почте.

Перед этим важно проверить свои данные и документы, чтобы убедиться в том, что все изменения зафиксированы. ПФУ дает всего месяц на внесение обновлений, поэтому не стоит медлить с этим процессом.

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