Данные можно предоставить лично в сервисном центре ПФУ, через органы городского совета, дистанционно через портал электронных услуг или по почте.

Украинцы, получающие государственную помощь, социальные выплаты или льготы, обязаны вносить изменения в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней в случае обновления персональных данных.

Как сообщили в ПФУ , достоверность этих данных оказывает непосредственное влияние на назначение и выплату помощи.

В случае обнаружения несоответствий в персональных данных выплаты могут быть прекращены. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о любых изменениях, в частности:

смену фамилии, имени или отчества;

получение нового паспорта;

изменение идентификационного кода или отказ от него;

получение нового льготного удостоверения;

получение дубликатов документов, требующих обновления информации.

В ПФУ также объяснили, как сообщить Пенсионному фонду об изменениях - информацию можно предоставить следующими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через органы местного самоуправления;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, приложение «Пенсионный фонд» или платформу «Действие»;

отправив документы по почте.

Перед этим важно проверить свои данные и документы, чтобы убедиться в том, что все изменения зафиксированы. ПФУ дает всего месяц на внесение обновлений, поэтому не стоит медлить с этим процессом.

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