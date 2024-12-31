Они подчеркнули, что это станет серьезной финансовой нагрузкой для бизнеса, которая потребует адаптации к новым экономическим условиям.

С 1 января 2025 года в Украине существенно подорожает транспортировка природного газа для внутренних потребителей.

Решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 декабря.

Тариф увеличится на 305%, что связано с прекращением транзита российского газа через украинскую территорию.

Как изменится тариф?

Стоимость транспортировки природного газа растет с нынешних 124,16 грн. до 501,97 грн. за 1000 кубометров.

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа пояснил, что в 2024 году значительная часть доходов компании – около 85% – поступала от транзита российского газа. В то же время, внутренние потребители обеспечивали лишь 15% доходов.

"Этого недостаточно для полной компенсации потерь, но мы принимаем необходимость взвешенных решений для поддержки украинской экономики", - отметил Липпа.

Сокращение издержек и беспокойство бизнеса

По словам руководителя, компания уже проводит меры по сокращению расходов: консервирует компрессорные станции, оптимизирует штат работников и другие расходы.

Впрочем, представители промышленных предприятий выразили обеспокоенность из-за резкого роста тарифов. Они подчеркнули, что это станет серьезной финансовой нагрузкой для бизнеса, которая потребует адаптации к новым экономическим условиям.

Решение будет оказывать значительное влияние на экономику страны, а также дополнительные затраты на транспортировку газа могут влиять на конкурентоспособность предприятий и их способность работать в новых реалиях.

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