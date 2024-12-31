Кроме официальной работы важно иметь дополнительные накопления, инвестирование в негосударственные пенсионные фонды, депозиты или другие финансовые инструменты.

Каждый украинец может влиять на размер своей пенсии , работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ).

Пенсионное обеспечение зависит не только от государства, но и граждан, пишет Министерство социальной политики Украины . О

фициальная занятость гарантирует выплату ЕСВ работодателям, формирующим баллы, от которых зависит размер будущей пенсии. Чем больше взносов, тем больше сумма выплат. За 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест вышли из тени, что принесло дополнительно 97 миллионов гривен в Пенсионный фонд.

Почему важен официальный стаж

Продолжительность страхового стажа – один из основных факторов для расчета пенсии. Каждый год официальной работы прилагается к общему стажу, а неофициальная работа не учитывается, что снижает пенсионные выплаты. Без официального стажа можно получить только социальную помощь, не обеспечивающую достойный уровень жизни.

Как контролировать плату ЕСВ

Граждане могут проверять, платит ли работодатель ЕСВ через онлайн-портал Пенсионного фонда, где видна история уплаты взносов и накопленные пенсионные баллы. Это поможет избежать ситуаций, когда работодатель уклоняется от обязательств.

Дополнительные накопления для пенсии

Кроме официальной работы важно иметь дополнительные накопления, инвестирование в негосударственные пенсионные фонды, депозиты или другие финансовые инструменты. Раннее начало накоплений поможет обеспечить себе более стабильные выплаты на пенсии.

Преимущества официальной работы

Официальное трудоустройство обеспечивает не только пенсионные права, но и защиту трудовых прав, возможность получать кредиты и участвовать в государственных программах поддержки, а также социальные гарантии в случае утраты трудоспособности. Отказ от "теневых" соглашений с работодателем - это инвестиция в собственное финансовое будущее.

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