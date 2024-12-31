Ежегодно требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 лет увеличиваются на 12 месяцев, и уже в 2028 году он составит 35 лет.

В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось 60 лет и получили не менее 32 лет страхового стажа.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на пенсию определяется в зависимости от возраста и страхового стажа. Согласно действующему законодательству, пенсия по возрасту может быть назначена при достижении 60, 63 или 65 лет.

Ежегодно требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 лет увеличиваются на 12 месяцев, и уже в 2028 году он составит 35 лет.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 № 1058-IV, условия назначения пенсии по возрасту в 2025 году следующие:

60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года - при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Заявление для назначения пенсии можно подать:

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда вне зависимости от места жительства.

Основные документы, которые следует представить:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.п.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев, предшествовавших 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выплата производится через банк);

фотография для пенсионного удостоверения (размер 2,5×3 см);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

документы, подтверждающие особый статус заявителя (например, удостоверение ветерана войны или Почетного донора при наличии).

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее трех месяцев после достижения этого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже до 2004 года, оцифрованные (например, трудовая книжка или другие документы), пенсия по возрасту может быть назначена автоматически после достижения 60 лет при наличии необходимого стажа без дополнительного обращения.

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