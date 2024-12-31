В 2025 году пенсионеры в Украине могут получить разные виды помощи, включающие государственную помощь.

В 2025 году в Украине предусмотрено выделение средств для поддержки социально уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров.

Помощь будет зависеть от возраста, трудового стажа и потребностей получателей.

Пенсионеры смогут воспользоваться различными видами финансовой поддержки, среди которых:

Доплаты для одиноких граждан от 80 лет.

Денежная помощь ООН. Она будет предоставляться пенсионерам с доходом менее 3 250 гривен, проживающим в зонах активных боевых действий.

Она будет предоставляться пенсионерам с доходом менее 3 250 гривен, проживающим в зонах активных боевых действий. Временные выплаты от государства. Их будут получать лица, не имеющие достаточного страхового стажа.

Для тех, кто не набрал необходимый стаж для начисления пенсии, предусмотрена социальная пенсия. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Также в 2025 году пенсионеры, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, получат право на ежемесячную доплату. Она будет назначаться только неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в определенных зонах:

зоне безусловного (обязательного) отселения;

зоне гарантированного добровольного отселения.

Для получения этой доплаты пенсионер должен проживать или работать в указанных зонах в период до 26 апреля 1986 или между 26 апреля 1986 и 1 января 1993 года.

Эта надбавка будет выплачиваться только во время действия военного положения в Украине и до момента, пока лицо не покинет зону обязательного отселения.

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