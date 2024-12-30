Подорожал праздничный салат за год – цена популярного новогоднего салата “Оливье” значительно выросла за год.

Стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в 2024 года выросла почти на 20%, что значительно влияет на общую стоимость праздничного стола.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассчитал, что цена салата для шести человек в этом году составит круглую сумму.

В частности, оливье обойдется в около 300 гривен, что на 19% больше, чем в 2023 году, когда он обходился в 251,4 гривны.

В частности, основные ингредиенты, из которых готовится салат, подорожали таким образом:

колбаса вареная (350 граммов) подорожала на 29% и теперь стоит 152 гривны (против 118 гривен в прошлом году),

яйца (4 штуки) стали дороже на 33%, их цена выросла с 24 до 32 гривен,

квашеные огурцы (200 граммов) подорожали на 17%, их цена увеличилась до 35 гривен.

Цены на некоторые овощи также выросли:

морковь (150 граммов) подорожала в 2,5 раза, с 2 до 5 гривен,

картофель (300 граммов) подорожал вдвое, с 5,4 до 11 гривен.

Однако есть и подешевевшие продукты:

цена зеленого горошка в банке снизилась на 23%, с 52 до 40 гривен,

200 граммов майонеза для заправки салата подешевели на 25%.

В целом цены на продукты в Украине росли во время полномасштабной войны, и некоторые из них подорожали почти вдвое. Например, десяток яиц сейчас стоит в среднем 78 гривен, масло – 110 гривен за пачку, а кисломолочный сыр – 80 гривен за 300 граммов.

Ожидается, что после новогодних праздников цены на некоторые продукты могут снизиться из-за падения спроса. Однако Национальный банк прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией не раньше весны. По оптимистическим условиям, продовольственная инфляция может снизиться до 3% к 2026 году.

Источник: 24Канал.

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