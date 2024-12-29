Более бюджетные сорта прибавили около 10 грн за палку, но даже эти изменения не остались незамеченными для потребителей.

Бутерброд, простое и универсальное блюдо, становится роскошью из-за стремительного роста цены на хлеб, масло и другие составляющие, что заставляет украинцев пересматривать свои расходы .

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Масло: под ударом

Молочная продукция, в том числе масло, стремительно дорожает. Причины очевидны: сокращение поголовья коров в результате войны, удорожание кормов и уменьшение надоев создали дефицит сырья. Как сообщает портал «Минфин», только за последний месяц цена масла жирностью 72% выросла на 5 грн., а с сентября — на целых 20 грн. за пачку у некоторых производителей.

Хлеб: базовый продукт с премиальной ценой

Хлеб тоже не радует стабильностью цены. Рост расходов на выращивание зерновых, инфляция и другие экономические факторы привели к удорожанию хлебобулочных изделий. Средний прирост цены — 5 грн в месяц, а перспектива снижения стоимости не обсуждается.

Колбаса: деликатес или необходимость?

Мясные изделия также не остались в стороне от ценовой гонки. Особенно ощутимо подорожала Брауншвейская серокопченая колбаса — ее цена иногда превышает 1000 грн за килограмм, что на 200 грн больше, чем в ноябре. Более бюджетные сорта прибавили около 10 грн за палку, но даже эти изменения не остались незамеченными для потребителей.

Рыба: стабильность среди бури

Любителей красной рыбы можно частично успокоить. Цены на слабосоленый лосось остаются почти неизменными в течение года. Так, в октябре 2023 г. и в декабре 2024 г. цена за 500 г продукта в одном из крупных супермаркетов осталась стабильной.

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