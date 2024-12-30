Киевлянка Елена Гончарова вместе с соседями своего подъезда уже полгода не может вернуться домой.

Как сообщается в ТСН , их квартиры были разрушены 8 июля, когда российские ракеты ударили по столице, в том числе и по "Охматдету". Несмотря на то, что дом остался без стен, жильцы получают платежки за обслуживание и вывоз мусора.

Елена обратилась за помощью, написав письмо с просьбой решить эту проблему. Такие случаи не единичны – в Украине тысячи подобных домов.

Елена сейчас проживает в квартире сына, где кухня стала одновременно спальней, гостиной и гардеробной. Ее семья потеряла сразу две квартиры в одном подъезде пятиэтажки, частично разрушенной взрывной волной.

Дом был отключен от воды, газа и отопления. За коммунальные услуги жители разрушенного подъезда не платят, однако квитанции за обслуживание дома и вывоз мусора поступают ежемесячно.

"Я, честно говоря, вообще не понимаю, за что я должна платить. Если я здесь не живу, я все потеряла. У меня ничего не осталось в этой квартире. Ни вещей, ни мебели", – возмущается Елена.

Глава ЖСК "Железнодорожный-2" Виктор Лещенко объясняет, что без вкладов жильцов нет средств на содержание дома. По его словам, 12 из 20 квартир разрушенного подъезда за полгода не уплатили ни одной гривны, что создало долг в 40 тысяч гривен. Это 30% бюджета, нужного для обслуживания дома.

Лещенко отмечает, что даже разрушенный дом нуждается в уходе, а остальные три подъезда продолжают функционировать – там заменили крышу, залатали трещины и установили новые окна.

Министерство развития общин и территорий категорически заявляет: даже если жильцы не пользуются своим жильем или общим имуществом, это не основание для освобождения от уплаты расходов на управление домом.

Специалисты советуют обращаться к руководителям ЖСК или ОСМД с просьбой предоставить детальную смету расходов. Это позволит исключить из списка услуг фактически не предоставляемые.

Адвокат Вадим Чунжин советует владельцам инициировать общее собрание жителей, чтобы совместно решить вопрос. Соседи могут проголосовать за увольнение пострадавших от взносов или ограничить платежи только на реальные услуги.

В ситуации Елены конфликт с главой ЖСК усложняет диалог. Глава удалил ее из домового чата и не идет на контакт. В то же время, Елена готова инициировать собрание и надеется на поддержку соседей.

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