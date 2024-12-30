Стало известно, чего ждать украинцам в 2025 году - в том числе с пенсиями, субсидиями и минималкой.

С начала 2025 г. в Украине вступят в силу новые правила налогового законодательства, изменения в пенсионных выплатах и ​​нововведения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Известно, что ждет украинцев в новом году.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Кабинет Министров утвердил размер минимальной зарплаты на 2025 год при принятии государственного бюджета. Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, как и в 2024 году.

Прожиточный минимум на 2025 год также сохранен на прежнем уровне - 2900 гривен.

Повышение пенсий

В следующем году пенсии украинцев будут расти в два этапа:

Индексация – запланирована на март.

Повышение выплат – для отдельных категорий пенсионеров летом.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что наибольшее повышение коснется тех пенсионеров, которые давно находятся на пенсии. При этом размер больших пенсий остается без изменений.

Особое внимание уделено пенсионерам-чернобыльцам. Они получат надбавки к пенсиям, превышающим 2000 гривен.

Налоговые изменения для ФЛП

Президент Украины подписал закон, предусматривающий повышение налогов. Военный сбор для плательщиков единого налога вступит в силу с 1 января 2025 года.

Единый социальный взнос (ЕСВ) станет обязательным для всех ФЛП, поскольку отменяется льгота, позволявшая не платить ЕСВ во время военного положения.

Введение ежемесячной отчетности и повышения налога на прибыль для банков. Эти изменения направлены на улучшение экономической стабильности, хотя и создадут дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей.

Субсидии

Система начисления субсидий остается неизменной. Как и в 2024 году, помощь будет назначаться до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля.

С 1 января 2025 года при расчете субсидий будут учитываться:

Доходы семьи за II и III кварталы 2024г.

Пенсионный доход за ноябрь 2024г.

Пенсионный фонд подтвердил, что это правило будет действовать в следующем году.

Последние новости Украины:

Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.

Выплаты не могут быть ниже 8 000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую ​​пенсию.

Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.