Неисправный счетчик может стать причиной значительных финансовых потерь, ведь если он неправильно учитывает расход электроэнергии, это может привести к переплатам.

Часть украинцев сталкивается с ситуацией, когда их счета за электроэнергию оказываются значительно выше, чем ожидалось.

Как информируют в ДТЭК, одна из основных причин этого – неисправности счетчиков, которые могут неправильно учитывать потребляемую электрическую энергию. В компании объясняют, что даже незначительные поломки могут привести к ошибкам в подсчетах. Выход из строя счетчика не приводит к прекращению снабжения электроэнергией, но может стать причиной некорректных начислений. Поэтому важно своевременно обращать внимание на некоторые признаки неисправности прибора учета.

Вот несколько основных сигналов, на которые следует обращать внимание:

Некорректно отображаются дата и время — если счетчик показывает неправильную дату или время, это может являться признаком его неисправности.

Ошибка на дисплее – например, надпись "ERROR" может свидетельствовать о сбое работы прибора.

Остановка подсчета израсходованной электроэнергии — если счетчик перестал учитывать потребленную энергию, а вы продолжаете пользоваться электричеством, это сигнал неисправности.

Свечение индикаторов – если индикаторы на счетчике начинают светить без видимых причин.

Не работает переключатель или другие элементы прибора – любые неисправности в механизмах счетчика могут также свидетельствовать о технических проблемах.

В случае обнаружения какого-либо из этих признаков, специалисты ДТЭК рекомендуют не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор учета. Это незаконно и может привести к штрафам. Вместо этого следует обратиться в специализированную службу для вызова мастера, который проведет проверку и возобновит правильную работу счетчика.

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