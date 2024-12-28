Согласно новым правилам, пенсия по возрасту будет состоять из двух частей.

Уже в январе 2025 году некоторые украинцы получат повышенные пенсии, а точные правила начисления пенсионных выплат на следующий год станут известны только в феврале.

Такое мнение высказал финансовый эксперт Сергей Коробкин.

По словам Коробкина, повышение пенсий коснется только той категории пенсионеров, которые достигнут соответствующего возраста.

Эксперт также отметил, что в планах правительства есть реформа солидарной пенсионной системы, что предусмотрено в бюджете на 2025 год. В настоящее время продолжается активное обсуждение новой модели, и в случае принятия существующая система начисления пенсий будет изменена.

Согласно новым правилам, пенсия по возрасту будет состоять из двух частей: базовой выплаты, равной 30% от минимальной зарплаты, и страховой выплаты, зависящей от количества пенсионных баллов, накопленных в течение трудового стажа.

Те уже получающие выплаты пенсионеры будут переведены на новую систему с пересчетом коэффициентов стажа и зарплаты в баллы, которые будут связаны со средней заработной платой и будут меняться ежегодно. Прибавки для пенсионеров могут быть отменены, но компенсация будет произведена через другие механизмы. Ожидается, что новая система позволит увеличить пенсии для 80% пенсионеров к 1 июля 2025 года.

Также правительство должно принять новые правила начисления пенсионного стажа для лиц, получивших его за границей или проживающих в горных местностях. Коробкин уверен, что в ближайшее время будет определен четкий порядок начисления пенсий.

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