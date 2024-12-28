Для решения таких проблем людям, которым отказано в пенсии, часто приходится обращаться в суд.

Адвокат Лилия Лукацкая сообщила, что Пенсионный фонд Украины часто отказывает гражданам в начислении пенсий.

В интервью "Украинскому радио" она объяснила нюансы.

Эксперт подчеркнула, что в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании и в Порядке назначения пенсии четко указан перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пенсионных выплат. Это включает идентификационный номер, паспорт (или ID-карту) и трудовую книжку.

Лукацкая отметила, что наличие трудовой книги означает, что Пенсионный фонд обязан назначить пенсию. Однако даже при подаче этих документов фонд может частично или полностью не засчитать страховой стаж. Это может произойти, если, например, дата на титульной странице книги указана неправильно или вообще отсутствует, есть ли разные варианты написания фамилии (на украинском и русском языке).

Такая ситуация часто приводит к отказу в назначении пенсии. Если Пенсионный фонд не начислил выплаты, это может быть обжаловано в судебном порядке. Если документы были предоставлены в соответствии с требованиями, суд обычно вступает в сторону истца.

Лукацкая отметила, что в последнее время почти невозможно получить пенсию без решения суда. В зависимости от обстоятельств дело может быть административным или гражданским. Например, в случае, когда в трудовой книжке была разница в написании имени на русском и украинском языках, человек обратился в суд для установления факта принадлежности документа именно ему.

Поэтому для решения таких проблем людям, которым отказано в пенсии, часто приходится обращаться в суд.

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