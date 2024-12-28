Хотя сейчас тарифы на электроэнергию остаются стабильными, изменения не исключены в будущем.

После завершения отопительного сезона украинцы могут столкнуться с очередным повышением тарифов на электроэнергию.

Эксперты предупреждают, что это может стать необходимым шагом по интеграции с европейским рынком и выполнения требований международных партнеров. Хотя сейчас тарифы остаются стабильными, изменения не исключены в будущем.

На сегодняшний день стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и тариф будет оставаться неизменным по меньшей мере до 1 мая 2025 года. Однако, по словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, по завершении отопительного сезона возможно повышение тарифов.

Рябцев объясняет, что выполнение условий интеграции с Европейским Союзом и предоставление кредитов Международного валютного фонда предусматривает отмену специальных обязанностей на рынках электроэнергии и природного газа. Это означает, что льготные тарифы на свет и газ для бытовых потребителей должны постепенно вырасти до рыночных уровней. Хотя точного показателя рыночной цены нет, ориентировочная стоимость может составить около 7 гривен за киловатт-час.

По словам Рябцева, неизвестно, будут ли одновременно расти тарифы и на газ, и на электроэнергию, но понятно, что такие изменения значительно повлияют на бюджеты бытовых потребителей. В то же время, если повышение тарифов на электроэнергию произойдет в 2024 году, это, вероятно, будет только шагом в направлении рыночных цен, а не их полным достижением.

В Министерстве энергетики отмечают, что даже текущая стоимость электроэнергии только возмещает затраты на ее производство и передачу, оставляя минимальный резерв для дальнейшего развития отрасли.

Источник: 24 Канал.

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