Теперь не обязательно возвращаться в Украину, чтобы получить пенсионные выплаты; все, что нужно – обратиться в органы ПФУ или воспользоваться электронными сервисами для подачи заявки.

Для украинцев, проживающих за границей, оформить пенсию стало гораздо проще.

Об этом сообщила адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио, отметив, что пенсию можно оформить через портал Пенсионного фонда Украины, через приложение "Дия" или даже по почте. Однако, по словам эксперта, последний вариант менее удобен, ведь для регистрации через сайт ПФУ требуется меньше времени и усилий.

"Хочу обратить внимание, что лицо, обращающееся в Пенсионный фонд, четко должно отметить, с каким заявлением оно обращается. Если ставится вопрос о назначении пенсии, то отмечаете, какую пенсию вы хотите, потому что у нас существуют несколько видов пенсии. Основное — это пенсия по возрасту. Есть пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца. Еще могут быть пенсии за выслугу лет, но они назначаются по отдельным законам", - объяснила Лукацкая.

Пенсионеры за границей могут воспользоваться онлайн-сервисами ПФУ независимо от страны их пребывания.

Ранее Politeka также писала , что украинцы могут значительно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает Министерство социальной политики. Чем выше взнос и длительный трудовой стаж, тем больше будут пенсионные выплаты.

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