Если военный после этого переходит к исполнению обязанностей в других подразделениях Вооруженных сил Украины, выплата денежного довольствия вновь осуществляется в полном объеме.

Военнослужащие, зачисленные в распоряжении командира, имеют право на ежемесячное денежное довольствие.

В распоряжение командира причисляются те военные, которые не могут выполнить свои обязанности по определенным обстоятельствам, объясняют в Министерстве обороны Украины.

В течение первых двух месяцев пребывания в этом статусе военнослужащие получают денежное довольствие в соответствии с их последней должностью. Однако если срок пребывания в распоряжении командира превышает два месяца, денежная выплата будет уменьшена до оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

В случае, когда военнослужащий зачислен в распоряжение из-за ранения, которое произошло во время исполнения обязанностей по защите Родины, и ВЛК признала его ограниченно годным или непригодным к службе, начисление денежного довольствия будет производиться по последнему месту службы, без включения вознаграждения. Такой режим выплаты будет продолжаться в течение двух месяцев после зачисления при условии разрешения отпусков или лечения.

По истечении этого срока и до момента окончания пребывания в распоряжении военные получают оклад за воинским званием, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен. Однако эта надбавка не начисляется бойцам, признанным непригодными к службе в специальных подразделениях, таких как десантно-штурмовые войска, морская пехота и силы специальных операций, но пригодным к службе в других подразделениях.

Если военный после этого переходит к исполнению обязанностей в других подразделениях Вооруженных сил Украины, выплата денежного довольствия вновь осуществляется в полном объеме, определенном в Министерстве обороны.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.