В ближайшее время ночью в Украине ожидаются небольшие морозы, днем ​​столбики термометров будут показывать от небольших "минусов" до небольших "плюсов".

Украинцы должны быть готовы к меняющейся погоде в ближайшие дни.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог". Он говорит, что до конца недели Украина будет переживать периоды неустойчивой погоды. 26 декабря на юго-западе ожидаются дожди и мокрый снег, в Карпатах умеренный снег. На востоке страны также будет мокрый снег, а в отдельных районах на дорогах может образовываться гололедица. Ветер будет достигать скорости 7-12 м/с, а на юге местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура будет колебаться от -2 до +4 °С, на юге - до +10 °С.

27 декабря в большей части страны снова пройдет снег, кое-где мокрый. Такую погоду следует ожидать в южных, центральных и восточных областях. В Крыму ожидаются дожди. В этих регионах будет сильный ветер (15-20 м/с), а на дорогах возможно налипание мокрого снега и гололедица. Температура ночью снизится до -4...+1°С, а днем ​​будет держаться в пределах -2...+3°С. В Карпатах в Прикарпатье ночью температура опустится до -5...-10 °С, днем ​​-2...-7 °С.

28 декабря погодные условия значительно стабилизируются, но в Одесской области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В Карпатах продолжится холодная погода — днем ​​температура будет колебаться от -3 до -8 °С, а ночью температура может упасть до -8...-13 °С.

29 декабря в большинстве областей Украины, кроме юго-востока и Карпат, ожидается снег. Местами на дорогах возможны гололеды. Ветер унимается до 3-8 м/с. Температуры ночью будут в пределах -4...+1°С, днем ​​-2...+3°С.

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